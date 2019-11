Sindicato antecipa greve "extraordinária" esta sexta-feira nas escolas

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 21:29 Facebook

"Esta greve vai ser extraordinária, melhor do que as últimas. Esperávamos que os trabalhadores aguardassem até dia 29 [data da greve nacional], mas não conseguimos. Eles próprios nos ligam a dizer que querem parar". Artur Sequeira, presidente da Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, esteve esta terça-feira no Parlamento para falar dos "problemas graves" das escolas. Para os resolver, defende que o ministério da Educação tem de contratar 6000 auxiliares.

A Federação, que convocou uma greve nacional para sexta-feira, critica o rácio de funcionários por aluno atualmente em vigor (um para 48), está contra a transferência de competências para as autarquias e exige a "dignificação da carreira", nomeadamente através de aumentos salariais.

"Fala-se muito de bullying mas não há funcionários para o prevenirem", diz Artur Sequeira ao JN, acrescentando que há quem tenha "16 salas para limpar". Também denuncia que certos trabalhadores apenas recebem "uma formaçãozinha" para "algaliarem crianças, injetarem insulina [nas crianças diabéticas] ou alimentarem-nas por sonda". Acusa ainda o ministro Tiago Brandão Rodrigues de ter "acrescentado zero" funcionários às escolas: "desde 2015 reformaram-se 4300 trabalhadores. Se diz que contratou 4300, o saldo é zero".

PS lembra contratações

Artur Sequeira critica a bolsa de 1067 concursos abertos pelo ministério para a contratação de auxiliares, sustentando que estas servem unicamente para substituir, de forma temporária, trabalhadores que adoeceram ou que estão a gozar licença parental. Defende que o ministério tem de deixar de lado critérios "economicistas" e aponta o caminho: "se, para funcionar bem, uma escola precisa de 20 auxiliares, para qualquer eventualidade tem de ter mais três".

Os deputados foram chamados a pronunciar-se sobre o tema na Comissão de Educação, por iniciativa do PCP. Todos os grupos parlamentares, bem como o deputado único da Iniciativa Liberal, expressaram preocupação com a falta de pessoal nas escolas. O PS admitiu que "é preciso fazer mais e ainda melhor", mas lembrou que "4000 funcionários entraram para os quadros" na última legislatura através do PREVPAP, programa de regularização de vínculos precários.