Sindicato aplaude vagas no Superior, mas alerta para precariedade

Joana Amorim Hoje às 19:03 Facebook

Twitter

Partilhar

SNESUP diz que 42% dos docentes no Ensino Superior estão em "regime precário". Concurso arranca segunda-feira.

Satisfeito com o contínuo aumento de vagas, o Sindicato Nacional do Ensino Superior (SNESUP) alerta, no entanto, para as "condições de precariedade" que afetam a classe docentes. E mostra-se preocupado com o agravamento, em ano pandémico, da taxa de abandono. A 1.ª fase do Concurso Nacional de Acesso arranca segunda-feira com mais de 53 mil lugares, que pode consultar aqui.

Ao JN, a presidente do SNESUP sublinha ver, "com muito agrado, um aumento de vagas nos últimos três anos", esperando que esse acréscimo "permita, uma vez mais, aumentar o número de estudantes". Tanto mais que "o que se sabe, é que vale a pena investir no Ensino Superior".