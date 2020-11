Sindicato apresenta queixa contra horários "ilegais" em faculdade de Medicina

Alexandra Inácio Hoje às 15:49 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sindicato Nacional do Ensino Superior vai apresentar queixa na Provedoria de Justiça contra a Nova Medical School da Universidade Nova de Lisboa. Em causa, alterações às horas letivas semanais dos professores convidados que o sindicato garantem ser "ilegais" e resultar em cortes salariais que podem atingir os "50%". A instituição desmente.

Um professor que, no ano passado, tivesse oito horas letivas semanais, essa carga corresponderia a 60% do contrato. Este ano, com a nova tabela, passa a 30% do contrato, explica Gonçalo Velho. O presidente do Sindicato Nacional do Ensino Superior (Snesup) garante que os cortes salariais - que oscilam consoante as horas letivas e percentagem do contrato, podendo ser em alguns casos de 15 ou 30% - foram sentidos pelos professores no arranque do ano letivo e são bem reais. Os professores que se queixaram ao sindicato "garantiram que lhes foram feitos cortes nos contratos". "Ficaram revoltados, sentiram-se como mão-de-obra descartável por terem sido confrontados com um facto consumado", sublinhou ao JN o presidente do Snesup.

"Não houve quaisquer cortes salariais na Nova Medical School. A Nova Medical School procedeu a um reajustamento da contabilização das horas letivas. Assim, os contratos anuais dos docentes convidados, que preveem pagamento de 60 semanas na íntegra, passam a considerar 36 semanas de atividades letivas, ao invés de 28, o que representa uma carga horária de 216 horas/ano. A decisão pretendeu melhor ajustar os horários semanais à realidade das atividades letivas", defendeu a faculdade em resposta escrita enviada ao JN.

Na queixa que vai entregar à Provedora de Justiça, o Snesup vai alegar que a mudança desrespeita o limite máximo de horas letivas semanais definido pelo Estatuto da Carreira Docente Universitária que é de 9 horas. A diferença entre regime integral e parcial deve ser proporcional, prevê a lei. Ora, insiste Gonçalo Velho, a tabela aprovada pela Nova Medical School atribui para 100% do contrato não 9 mas 12 horas letivas semanais. E, por exemplo, 8 horas semanais (menos uma que o máximo cumprido pelos professores a tempo integral) equivale a 30% do contrato.

Gonçalo Velho teme que a desvalorização dos contratos dos professores convidados - que na Nova Medical School, de acordo com dados da Direção Geral de Estatísticas da Educação e Ciência, representavam, em 2019, cerca de 90% do corpo docente - tenha reflexos na qualidade do ensino e resulte na saída de professores para o novo curso de Medicina da Universidade Católica. "Estou muito preocupado com o prejuízo no ensino", frisa.

O Snesup já entregou queixas similares contra as universidades do Porto e de Coimbra. Nesses pareceres, ambos de 2016, a Provedoria de Justiça considera que as tabelas aprovadas pelas instituições desrespeitam a proporcionalidade entre o regime integral e parcial. A mesma posição assumiu a Secretaria Geral da Educação e Ciência, em 2017, após denúncia feita pelo Snesup ao Ministério Público contra o Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, que conclui que a tabela do ISCSP "se afigura ilegal". Gonçalo Velho acusa a Inspeção Geral de Educação e Ciência de nada fazer e ser "uma nulidade".

Na circular, de agosto, que comunica as alterações na contabilização das horas letivas, a Nova Medical School invoca "constrangimentos orçamentais de diversa natureza" para justificar a mudança. Nesse documento assinado pelo diretor Jaime da Cunha Branco, a faculdade também informa que "nas Unidades Curriculares Clínicas com funcionamento por blocos" os docentes não doutorados serão contratados como Tutores para o ensino clínico.