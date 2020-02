Sindicato contesta multa de 750 euros a educadora de Coimbra

Emília Monteiro Hoje às 13:58 Facebook

Twitter

Partilhar

Ninguém se entende sobre a interpretação da lei que regula o transporte de crianças. Uma educadora do Jardim de Infância do Ameal, no Agrupamento de Escolas Coimbra Oeste, foi notificada pela GNR para proceder ao pagamento de 750 euros referentes a 23 autos levantados pelas autoridades por, durante uma excursão escolar, as crianças viajarem sem cadeiras de retenção.

O caso está a ser contestado pelo gabinete jurídico do Sindicato de Professores da Região Centro.

A confirmar-se a multa, a educadora deverá ainda ficar impedida de conduzir, já que terá de responder por 23 contraordenações.