Sindicato disponibiliza minutas para professores reclamarem gastos com a profissão

O sindicato de Professores da Zona Norte exige que os docentes sejam reembolsados pelos gastos com o exercício da profissão. Por isso, a partir desta quinta-feira, passou a disponibilizar no seu site três minutas para que os profissionais possam reclamar junto das direções escolares as despesas com as deslocações entre agrupamentos, internet, eletricidade, tinteiros e outros materiais necessários para as aulas.

É mais uma forma de luta pela valorização da carreira docente. A iniciativa chama-se "Nota Zero - Deixar de pagar para trabalhar" e consiste na disponibilização de minutas para que os docentes possam reclamar juntos das direções escolares os gastos ou os materiais necessários ao exercício da sua profissão. De acordo com Pedro Barreiros, presidente do Sindicato dos Professores da Zona Norte, por ano, em média, os docentes gastam o equivalente a cerca de um mês de salário com a compra de material necessário para as suas aulas. E alerta: "não têm de ser os professores a financiar o ministério da Educação, ainda para mais numa altura de aumento do custo de vida".

"Tudo o que é material de uso corrente e que a entidade empregadora, de acordo com a lei, devia disponibilizar aos trabalhadores são, maioritariamente, os professores a comprar. Tudo o que pretendemos é que, através de um conjunto de minutas, os professores possam entregar nas suas escolas o pedido de material que consideram necessário para o exercício da sua profissão. Aguardaremos para ver se as escolas terão a dotação financeira necessária para suportar isto", detalhou Pedro Barroso.