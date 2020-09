Sindicato quer desdobramento de turmas e teletrabalho para certos docentes

JN/Agências Hoje às 20:43 Facebook

O Sindicato Nacional dos Professores Licenciados pelos Politécnicos e Universidades (SPLIU) considerou esta terça-feira que o ensino presencial, na pandemia da covid-19, constitui um "enormíssimo risco", defendendo o desdobramento de turmas e o teletrabalho para professores com doenças crónicas.

Segundo o SPLIU, "o aumento do número de contágios nos últimos dias do mês de agosto e o anúncio, por parte do Governo, de que, a partir de 15 de setembro, será instaurado o estado de contingência, deixam antever que a opção pelo ensino presencial constitui um enormíssimo risco".

Por isso, o sindicato defende medidas que visem a redução do número de alunos por turma, como o desdobramento das turmas, e a continuação do regime de teletrabalho para os professores com "doenças de risco".

O SPLIU invoca que "o aligeiramento de alguns normativos por parte das autoridades de saúde", como a redução do distanciamento entre alunos de dois para um metro, "colocam em risco" sobretudo os professores mais velhos.

As aulas retomam, presencialmente, nos ensinos básico e secundário entre 14 e 17 de setembro.

Devido à pandemia da covid-19, as aulas decorreram este ano para a maioria dos alunos à distância entre o final do segundo período e o terceiro período. Os estudantes dos 11.º e 12.º anos regressaram à escola em meados de maio para se prepararem para os exames de acesso à universidade.