Sindicato quer professores incluídos na primeira fase de vacinação

O Sindicato de todos os Professores (S.T.O.P.) defende a revisão do plano de vacinação, para que inclua toda a comunidade educativa na primeira fase, e pergunta porque não se usaram nas escolas os testes rápidos oferecidos pela Cruz Vermelha Portuguesa.

A Assembleia da República deve aprovar, esta quarta-feira, o segundo confinamento do país, em moldes diferentes do primeiro, entre março e abril, uma vez que as escolas, como é vontade do Governo, devem manter-se abertas.

Face a isto, o Sindicato de Todos os Professores (S.T.O.P.) pergunta por que razão os profissionais da Educação não constam do plano de vacinação. "Somos considerados prioritários para o funcionamento das escolas e da economia mas, paradoxalmente, somos desconsiderados em termos de plano de vacinação", alerta, em comunicado enviado às redações.

"Defendemos a revisão do plano de vacinação, incluindo, com urgência, o direito a toda comunidade escolar ser incluída na primeira fase de vacinação", escreve o STOP. "Caso contrário, para além do desrespeito implícito, poderemos cair no cúmulo em que temos cidadãos vacinados (e bem), em casa em teletrabalho e, por outro lado, Profissionais da Educação (setor particularmente muito envelhecido) na linha da frente, sem vacina", alerta aquele sindicato.

No mesmo documento, o STOP argumenta que "está ainda por esclarecer o facto de não se ter testado a comunidade escolar, gratuitamente, com os testes oferecidos pela Cruz Vermelha" Portuguesa.