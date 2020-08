Sindicatos atacam proposta de Costa "sem pés nem cabeça"

Carla Soares Hoje às 18:49 Facebook

Uma "anedota completa". É desta forma que os sindicatos reagem à proposta do primeiro-ministro para que os desempregados do turismo sejam reconvertidos para o setor social, acusando-o de tentar desviar as atenções da falta de resposta por parte da ministra da Segurança Social.

Ao JN, Francisco Figueiredo, dirigente da Federação dos Sindicatos de Agricultura, Alimentação, Bebidas, Hotelaria e Turismo de Portugal, afirmou que Costa fez "uma proposta sem pés nem cabeça". Recorda que "os trabalhadores de Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS), lares e misericórdias têm formação específica e certificada". E "é preciso ter vocação para tratar de idosos".

A culpa pela escassez de trabalhadores nas IPSS deve-se, a seu ver, aos "salários miseráveis, à falta de condições e de equipamentos", desde logo de proteção contra a covid-19, e a " ritmos intensos de trabalho", com longas jornadas.

No turismo, Francisco Figueiredo diz que António Costa deveria "olhar para os verdadeiros problemas do setor" e preocupar-se com os atropelos aos direitos dos trabalhadores, bem como promover inspeções nas empresas, em vez de "tentar desviar as atenções do problema da ministra", que "não tem dado resposta à situação dos lares".