Sindicatos contestam despedimento de 130 trabalhadores na Saint-Gobain Sekutir

A Federação Portuguesa dos Sindicatos da Construção, Cerâmica e Vidro (FEVICCOM) e o Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Vidreira querem impedir o despedimento coletivo de 130 trabalhadores da fábrica de Saint-Gobain Sekutir, em Santa Iria da Azóia, junto do Governo, defendendo os trabalhadores, a produção nacional e a economia do país.

Segundo comunicado conjunto das duas associações sindicais, o despedimento de 130 trabalhadores da Saint-Gobain Sekutir foi justificado com "a desculpa da pandemia da covid-19 e da situação da Autoeuropa (que teve, em 2020, o seu "terceiro melhor ano de sempre") ". A informação, prestada aos trabalhadores, é de que, "apesar do corte nos direitos e da redução nos custos, a fábrica não era suficientemente competitiva".

A Saint-Gobain Sekutir vai terminar a atividade produtiva, devido aos "prejuízos dos últimos anos, causados pela crise do setor automóvel e agravados pela baixa competitividade dos produtos da empresa face aos seus concorrentes no mercado internacional", referiu, esta terça-feira, em comunicado. A empresa já iniciou o processo de despedimento coletivo dos 130 trabalhadores através de comunicação formal à comissão de trabalhadores e à Direção Geral do Emprego e das Relações do Trabalho (DGERT).

Também em comunicado, a FEVICCOM e o sindicato recordam, esta quarta-feira, o despedimento coletivo imposto em 2013, assim como o congelamento de salários durante três anos. A Saint-Gobain Sekutir justificou estas ações com o objetivo de "garantir o futuro da empresa" e comprometeu-se a "implementar um plano que garantia trabalho nas linhas e a produção do vidro automóvel em Portugal", respetivamente.

Os sindicalistas entendem que o plano estratégico anunciado era um "embuste", pois "não aumentou a produção, como a pretende agora aniquilar e despedir todos os trabalhadores". Refere, ainda, que o objetivo passa por transformar a fábrica "num armazém, dispensando profissionais altamente qualificados na produção de vidro automóvel e prejudicando a economia regional e nacional".

A federação e o sindicato consideram "este despedimento inadmissível", exigindo a intervenção do Governo, "de forma a impedir este atentado contra os trabalhadores e as suas famílias, a produção nacional e a economia do país". Assumem que vão "realizar plenários com os trabalhadores para decidir as medidas a tomar e solicitar reuniões, nomeadamente ao ministro da Economia e à ministra do Trabalho".