Sindicatos de professores esperam abertura mas há expectativas "baixas"

Os sindicatos representativos dos professores voltam, esta quinta-feira, a sentar-se à mesa com o ministério da Educação. Uns admitem ter expectativas "baixas", outros mantêm a "esperança". Todos esperam que as contrapropostas apresentadas na última ronda negocial tenham sido acolhidas e que haja margem para "pôr na mesa negocial" temas como a contagem integral do tempo de serviço e o fim das vagas de acesso ao quinto e sétimos escalões. A reunião, que vai juntar a tutela e as estruturas sindicais numa mesa única, acontece um dia após o início dos serviços mínimos nas escolas.

João Dias da Silva, secretário-geral da Federação Nacional da Educação (FNE), assume que as expectativas para a reunião "são muito curtas". "O primeiro-ministro [na entrevista à RTP] limitou-se a confirmar aquilo que eram as propostas do ministério da Educação. Não tenho nenhum sinal que, da parte do ministério, haja algum acolhimento das nossas críticas e contrapostas. Isto falando só do tema dos concursos", referiu o dirigente sindical, mostrando ainda preocupação com outras matérias "que têm sido completamente esquecidas por ausência de verbas".

João Dias da Silva dá como exemplo a recuperação do tempo de serviço ainda congelado e a eliminação dos "constrangimentos de acesso ao quinto e sétimos escalões". "Nada disso, até agora, foi admitido pelo ministério da Educação para poder ser discutido", criticou.