Sindicatos médicos rejeitam proposta mas Governo avança com 50€/hora

Reunião entre o Ministério da Saúde e os sindicados médicos terminou sem acordo mas o Governo vai avançar com um aumento do pagamento das horas suplementares, para 50 euros/hora.

No final da reunião, a ministra Marta Temido anunciou aos jornalistas, cerca das 22.30 horas, que não houve acordo entre o Governo e os sindicatos médicos, no âmbito da resolução dos "constrangimentos ao normal funcionamento dos serviços" de saúde, que têm estado em destaque nos últimos dias, nomeadamente pela falta de médicos nos serviços de Urgência nos hospitais.

A governante revelou que foi feita uma proposta de "pagamento de 50 euros/hora para horas suplementares além do limite de 150 horas" em vigor, em vez dos atuais 19 euros/hora, mas "não foi entendimento dos sindicatos que esta proposta fosse suficiente", pois querem "medidas estruturais".

Justificando não poder ir mais além tendo em conta "o início da legislatura", Marta Temido anunciou que o Governo vai "iniciar o processo negocial" tendo em vista medidas estruturais no Serviço Nacional de Saúde (SNS), referindo "a necessidade de fixar mais médicos", "melhorar o acesso à prestação de serviços", como consultas e exames, e "resolver os constrangimentos nos serviços de Urgência".

Uma das propostas "é a necessidade de negociar a dedicação plena", acrescentou.

A primeira reunião será a 13 de julho, revelou Marta Temido. Enquanto decorrem as negociações o Governo vai criar um "regime transitório com um ano de vigência" de forma a melhorar já o pagamento do trabalho suplementar no SNS tendo em conta a falta de médicos especialistas.