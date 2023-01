Sindicatos pedem "vontade política" que tem de envolver "todo o Governo"

Marisa Silva com João Vasconcelos e Sousa Hoje às 07:27 Facebook

Ronda negocial arranca esta quarta-feira. Para FNE e Marcelo Rebelo de Sousa, há soluções que implicam a decisão de vários ministérios.

É em ambiente de forte contestação e de greves que sindicatos e ministro da Educação voltam a sentar-se hoje à mesa para a terceira ronda negocial, numa altura em que professores e pessoal não docente têm ditado o encerramento de escolas em todo o país. Os sindicatos pedem à tutela "vontade política" para resolver os problemas. Apesar de na terça-feira, ao início da tarde, ainda não terem recebido qualquer proposta para analisar, partem com a expectativa de que haverá "disponibilidade" para "encontrar soluções e respostas concretas que valorizem os professores, a sua situação remuneratória e as condições em que trabalham".

Ao JN, João Dias da Silva, da Federação Nacional da Educação (FNE), notou que tem de haver abertura da "totalidade do Governo", incluindo do Ministério das Finanças, uma vez que há propostas para a valorização das carreiras com impacto orçamental.