Sindicatos rejeitam reforço da contratação pelas escolas

Está assumido o braço de ferro. O ministro da Educação, João Costa, quer dar autonomia às escolas para recrutarem um terço dos seus professores. Os sindicatos rejeitam a proposta. A primeira ronda negocial para revisão do regime de concursos realiza-se esta quarta e quinta-feira.

A presidente do Sindicato Independente de Professores e Educadores (SIPE), Júlia Azevedo, recorda-se de um concurso a pedir para um horário de Educação Física, numa escola do Interior do país, docentes com carta de marinheiro. Era um critério "à medida de um candidato" lançado na Bolsa de Contratação de Escola (BCE) - último sistema de recrutamento direto que levou o antigo ministro, Nuno Crato, a pedir desculpas ao país e que foi suspensa, em 2016, pelo ex-ministro Tiago Brandão Rodrigues e João Costa, então secretário de Estado.

O líder da FNE, João Dias da Silva, defende que a proposta é um "tiro ao lado" por não dar mais "estabilidade ou transparência" ao sistema de colocações. E o dirigente da Fenprof, Vítor Godinho, classifica-a de "logro" por não resultar num recrutamento mais rápido. As organizações defendem as colocações pela lista de graduação nacional, que ordena os professores pelo tempo de serviço e média do curso. E garantem que o recrutamento pelas escolas não diminuirá a falta de professores.