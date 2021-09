Sinistralidade volta a níveis pré-pandemia

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 08:13 Facebook

Na área da GNR, houve 6324 sinistros, mais 459 do que no mesmo período de 2020, com 53 mortes. Especialistas atribuem aumento ao regresso do país à normalidade e aos comportamentos de risco.

Os acidentes voltaram a aumentar neste verão e, em junho, até houve mais sinistros do que em 2019. Após a quebra registada em 2020, a sinistralidade nos meses de junho, de julho e de agosto deste ano aproxima-se dos níveis pré-pandemia.

Neste três meses, na área da GNR, contam-se 6324 acidentes - somando autoestradas, estradas nacionais e estradas municipais -, mais 459 do que no período homólogo do ano anterior (5865) e já perto da "normalidade" de 2019 (6636). O número de vítimas também indicia a deterioração da situação. Por exemplo, contam-se mais feridos graves (280) neste verão do que em igual período dos três anos anteriores.