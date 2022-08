SIRESP afasta responsabilidades no caso dos bombeiros incontactáveis

O presidente da SIRESP, brigadeiro-general Paulo Viegas Nunes, afastou responsabilidades no caso dos bombeiros que ficaram incontactáveis na segunda-feira, quando combatiam o incêndio da serra da Estrela. Viegas Nunes referiu que não lhe cabe decidir "em nome dos operacionais", garantindo que a rede esteve "a funcionar permanentemente". Ainda assim, admitiu que há "falta de entendimento" sobre o sistema e disse querer apostar mais em ações de formação.

"A SIRESP funciona com um sistema de fila de espera", explicou Viegas Nunes num encontro com os jornalistas, em Lisboa. Não se referindo diretamente ao caso da serra da Estrela, procurou descrever um dos problemas mais comuns: "O que acontece muitas vezes - e é perfeitamente justificável, porque quem está no terreno tem urgência em falar - é que se vai carregando na patilha" que faz a chamada.

Ora, de cada vez que tal botão é premido, a chamada "volta para baixo" na hierarquia, realçou o brigadeiro-general. Isso faz com que o utilizador "adicione ainda mais atraso à solicitação", afirmou, embora admitindo que, nas emergências, nem sempre haja "tranquilidade para aguardar".

Viegas Nunes levantou a hipótese de os sete bombeiros que ficaram temporariamente incontactáveis poderem ter estado numa zona sem rede. Também lembrou que a SIRESP recomenda que os aparelhos de comunicação estejam ou nos modos DMO (comunicação direta) ou repetidor.

"Se localmente ou em termos operacionais foi tomada outra decisão, honestamente não me compete a mim dirigir as operações no terreno nem tomar decisões em nome dos operacionais", afirmou o líder da SIRESP. Estes, "melhor do que ninguém, sabem como devem operar em situações de emergência", acrescentou.

Sessão de formação adiada

Viegas Nunes lembrou ainda que a SIRESP dispõe de um mecanismo de chamadas de emergência. Estas "não ficam em fila de espera", devendo ser feitas perante situações "que coloquem em risco a vida humana ou que impliquem uma ação imediata", explicou.

O brigadeiro-general destacou a "resiliência" da rede SIRESP, referindo que, mesmo em casos de interrupção da rede devido a incêndios, esta continua a funcionar via satélite. No incêndio da serra da Estrela, foi muitas vezes "a única rede a estar ativa", sublinhou.

Viegas Nunes não quis falar em falta de formação sobre a SIRESP, mas admitiu alguma "falta de entendimento" acerca do funcionamento da rede. Disse já ter tentado fazer uma ação de formação pouco depois de ter assumido o cargo, em maio, referindo que a comunidade utilizadora não terá tido a "oportunidade" de a frequentar.

A sessão com os jornalistas, ocorrida na sede da SIRESP, foi seguida de uma demonstração prática de como funciona o sistema. Um responsável, munido de um comunicador, ficou no local, ao passo que outro foi para a cave. O sistema apenas funcionou à segunda, depois de o responsável que ficou numa das salas da sede se ter mudado para o corredor.