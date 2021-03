Sismo de 3,4 de magnitude sentido na Grande Lisboa com epicentro em Loures

Hoje às 10:06 Facebook

Um sismo de 3,4 de magnitude foi registado, esta manhã, na região da Grande Lisboa.

"O Instituto Português do Mar e da Atmosfera informa que no dia 18-03-2021 pelas 09:51 (hora local) foi registado nas estações da Rede Sísmica do Continente, um sismo de magnitude 3.4 (Richter) e cujo epicentro se localizou a cerca de 8 km a Este de Loures", informou o IPMA, em comunicado.

No comunicado, publicado no Twitter, o IPMA revela que "até à elaboração do comunicado não foi recebida nenhuma informação de que o sismo tenha sido sentido".

No entanto, no mesmo Twitter, há pessoas a dizer que sentiram o abalo. Em Odivelas há internautas a referir um "abanão forte mas curto".

Há, ainda, relatos do tremor de terra em Santo António dos Cavaleiros, Famões, Póvoa de Santo Adrião e perto da estação de caminhos de ferro de Benfica.