Sismo de magnitude 4,3 a oeste do Faial foi sentido no Pico e em São Jorge

O sismo de magnitude 4,3 na escala de Richter com epicentro a cerca de 30 quilómetros a oeste do Capelo, no Faial, foi também sentido nas ilhas do Pico e São Jorge.

Segundo a informação atualizada pelo Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), o sismo de magnitude 4,3 na escala de Richter, com epicentro a cerca de 30 quilómetros da freguesia do Capelo, na ilha do Faial, foi também sentido nas ilhas do Pico e São Jorge.

No Faial, o sismo fez-se sentir com intensidade máxima IV/V na escala de Mercalli Modificada nas freguesas da Praia do Norte, Capelo e Castelo Branco, e com intensidade V nas freguesias de Cedros, Salão, Feteira, Flamengos, Angústias, Matriz, Conceição, Praia do Almoxarife, Ribeirinha e Pedro Miguel.

Nas restantes ilhas do triângulo, o sismo foi sentido com intensidade III, sendo que, no Pico, foram afetadas as freguesias da Candelária, no concelho da Madalena, Santa Luzia e São Roque do Pico, no concelho de São Roque do Pico, e São João, no concelho das Lajes do Pico, e em São Jorge foi sentido apenas na freguesia das Velas.

A Lusa confirmou junto da Proteção Civil que, até ao momento, não há danos pessoais ou materiais a registar.

A zona oeste do Faial está a registar, desde o dia 3 de novembro, "um ligeiro incremento" da atividade sísmica, com todos os eventos "com epicentro no mar", explicou à agência Lusa o presidente do CIVISA.

Foram já registados mais de um milhar de eventos, desde o início do mês.