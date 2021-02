"Situação dramática" em Portugal motivou enfermeira do Luxemburgo

JN/Agências Hoje às 19:25 Facebook

O Governo recebeu, esta terça-feira, a primeira de duas equipas de profissionais de saúde do Luxemburgo que vão trabalhar na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital do Espírito Santo de Évora.

Esta primeira equipa, que se encontra na cidade alentejana desde domingo, é constituída pela enfermeira lusodescendente Filomena Silva Costa, 45 anos, que leciona na Escola Técnica para Profissionais de Saúde do Luxemburgo, e pela médica anestesista Modesta Dargeviciute, de 34, que trabalha no maior hospital da cidade alemã de Trier e no serviço de Salvamento Aéreo luxemburguês.

Filomena contou que "há uma ou duas semanas" viu pela televisão "a situação dramática em que se encontrava Portugal". "Senti-me muito frustrada e quando recebi uma mensagem da reserva sanitária, onde estou inscrita desde março de 2020, fiquei muito feliz e telefonei logo à minha mãe a perguntar se ela estava de acordo que eu me ausentasse durante 15 dias e se tomava conta do meu filho e ela concordou", relatou, assegurando que a integração no hospital está a "correr às mil maravilhas".

"Semente para Europa mais forte e solidária"

"Esta pode ser uma semente muito grande para que se possa construir uma relação bilateral cada mais forte entre Portugal e o Luxemburgo e uma Europa mais forte e solidária", descreveu o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, que agradeceu ao Governo luxemburguês a disponibilização de profissionais de saúde para o combate à covid-19, sublinhando que o apoio chega num momento "tão difícil da pandemia em todo o mundo, mas particularmente em Portugal".

A integração dos profissionais de saúde do Luxemburgo e o trabalho conjunto com os portugueses é "um exemplo paradigmático daquilo que deve ser uma Europa solidária e a construção de uma Europa de grande solidariedade", realçou António Lacerda Sales, esclarecendo que a necessidade de mais apoio internacional está "dependente da evolução epidemiológica", sendo que, "para já, não estão previstas outras colaborações".

"Símbolo forte para uma Europa viva e solidária"

O embaixador do Luxemburgo em Lisboa, Conrad Bruch, também referiu que o apoio da equipa luxemburguesa ao HESE constitui "um símbolo forte para uma Europa viva e solidária" e representa "um ato de solidariedade para com um país amigo". De acordo com o diplomata, uma segunda equipa de profissionais de saúde do Luxemburgo vai chegar a Évora no próximo domingo.

A presidente do conselho de administração do HESE, Maria Filomena Mendes, disse que existe agora "menor pressão" na unidade hospitalar, em relação ao mês de janeiro, mas frisou que a ajuda "vem sempre a tempo". O hospital de Évora tinha hoje 22 doentes com covid-19 em enfermaria e 11 na UCI, adiantou, lembrando que a unidade hospitalar chegou a ter, em janeiro, "quase 120 doentes" internados.