Situação na Turquia é pior do que as imagens mostram, diz Gomes Cravinho

O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, alertou esta quarta-feira que a situação na Turquia é pior do que mostram as imagens e disse que será "difícil" a situação que a equipa portuguesa de socorro às vítimas vai encontrar.

A Turquia e a Síria foram os dois países mais afetados por um sismo na segunda-feira, onde o número de mortos nos dois países já ultrapassa os 11 mil.

Falando numa pequena cerimónia de despedida de uma Força Operacional Conjunta (FOCON) que parte hoje para a Turquia, numa missão essencialmente de busca e salvamento, João Gomes Cravinho agradeceu aos operacionais e disse que falou com o ministro dos Negócios Estrangeiros da Turquia, que também agradeceu o apoio e o "gesto significativo".

"Acredito que a situação de trabalho que vão ter pela frente será muito difícil. Todos vimos as imagens na televisão, aquilo que o ministro turco me transmitiu foi que a realidade é pior do que aquilo que se vê na televisão", alertou Gomes Cravinho.

O ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, também falou de um cenário desolador que a equipa portuguesa irá encontrar, quando agradeceu a todos, no Aeroporto Militar de Figo Maduro, em Lisboa, a disponibilidade e prontidão para servir "Portugal a e solidariedade internacional".

Fazendo votos de que a missão seja bem-sucedida, na salvaguarda de vidas, proteção de bens e reposição das condições de vida, o ministro disse que na próxima sexta-feira outra missão portuguesa parte para o Chile para ajudar no combate dos fogos florestais.

Presente também na cerimónia de hoje a embaixadora da Turquia, Lale Ülker, agradeceu a reação imediata de Portugal às consequências do sismo, e disse que já tinha transmitido ao Governo de Portugal a gratidão do Governo turco.

A responsável agradeceu especialmente o envio da equipa que hoje parte para a Turquia, afirmando que o que o país mais precisa é de equipas de busca e salvamento, e dizendo acreditar que a equipa portuguesa, com a experiência que tem, irá salvar muitas pessoas.

A FOCON é composta por 53 operacionais da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, da Guarda Nacional Republicana, do Regimento Sapadores Bombeiros e do Instituto Nacional de Emergência Médica.

A FOCON, com valências nas áreas de busca, salvamento, proteção e socorro em estruturas colapsadas.