SNS 24 bateu recorde de um milhão de chamadas em janeiro

A linha SNS 24 bateu o recorde de um milhão de chamadas em janeiro de 2021.

"Desde o início da pandemia, o mês com maior número de chamadas atendidas foi janeiro de 2021 com 1.094.748. O recorde diário foi batido no dia 18 de janeiro com 54.804 chamadas atendidas", avançam os Serviços Partilhados do Ministério de Saúde (SPMS) ao JN. Ainda segundo o SMPS, a linha SNS 24 ultrapassou as 208 mil chamadas entre os dias 14 e 20 de dezembro, quase o dobro das chamadas atendidas no período homólogo.

A ministra da Saúde adiantou, esta quarta-feira, também em entrevista à TVI que a linha SNS 24 ultrapassou esta manhã as 40 mil chamadas e que foi acionado o mecanismo para reforçar o número de operadores do centro de contacto.

"Estamos neste momento a acionar o mecanismo de permitir que mais operadores estejam disponíveis na linha e com possibilidade de emitir prescrição de testes" de rastreio à covid-19, avançou.

Questionada se a Linha SNS 24 vai conseguir responder a uma maior procura por parte da população, a ministra afirmou que se está "a trabalhar para conseguir dar a melhor resposta".