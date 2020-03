Linha SNS24 reforçada e gratuita durante a pandemia. Há uma segunda recuperação

JN Hoje às 19:28 Facebook

A linha de cuidados de saúde SNS24 vai ser gratuita durante a pandemia, anunciou esta sexta-feira a secretária de Estado da Saúde, Jamila Madeira. DGS confirma segundo caso de recuperação.

Durante a conferência de imprensa diária de atualização de informação relativa à infeção pelo novo coronavírus, Jamila Madeira adiantou também que mais 112 enfermeiros vão reforçar a equipa da SNS24, de forma a tentar dar resposta à elevada procura do serviço.

Atualmente, a linha telefónica pode suportar 1.200 chamadas em simultâneo, estando a ser trabalhado um aumento para as 1.500.

A secretária de Estado da Saúde recordou também que, esta semana, entrou em funcionamento um novo site da Direção-Geral da Saúde (DGS) exclusivamente dedicado à Covid-19, que os portugueses "devem consultar" para se informarem antes de recorrerem à linha de apoio telefónico.

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, voltou a apelar ao "sentido de responsabilidade" dos portugueses, recomendando que os cidadãos cumpram o período de isolamento que lhes for determinado e adotem medidas de proteção. Além disso, confirmou que há um segundo caso de recuperação entre os infetados portugueses.

Segundo adiantou à Lusa o presidente da Câmara Municipal de Coruche, Francisco Oliveira, uma aluna da escola secundária de Coruche que estava infetada teve alta hospitalar e já se encontra em casa.

O JN avançou, esta sexta-feira à tarde, que duas famílias de Lousada, uma com quatro elementos e outra com dois, também regressaram a casa, depois de terem estado internadas no Hospital de São João, no Porto, infetadas com ​​​​​​Covid-19.