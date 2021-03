SNS 24 perdeu 11 mil chamadas por dia em janeiro

Joana Amorim Hoje às 10:04 Facebook

Linha SNS 24 recebeu mais de 1,4 milhões de contactos, tantos quantos nos primeiros seis meses da pandemia. Espera subiu para oito minutos.

Janeiro foi o mês de todos os recordes em contexto de pandemia. Com Portugal entre os países do Mundo com mais novas infeções diárias, a procura pela Linha SNS 24 disparou. Foram 1433 milhões de chamadas recebidas. Sob forte pressão, por atender ficaram 338 mil chamadas, 23,6% do total, com o pior desempenho desde o início desta crise sanitária.

De acordo com os dados publicados no Portal da Transparência do SNS, em janeiro passado a Linha recebeu, em média, 46,2 mil chamadas todos os dias. Das quais 10,9 mil não foram atendidas. O tempo médio de espera também piorou, ultrapassando os oitos minutos.