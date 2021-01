SNS alerta para sms falso sobre vacinação

JN Hoje às 10:03 Facebook

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) está a alertar para a circulação de uma mensagem falsa que está a ser enviada aos cidadãos em seu nome, a convocá-los para serem vacinados contra a covid-19.

"Atenção: está a circular uma mensagem fraudulenta em nome do SNS. Se a receber, por favor, ignore", avisa o SNS, nas redes sociais.

A mensagem falsa diz: "Ex.mo(a) Senhor(a), Vimos, pela presente informar, que o Serviço Nacional de Saúde selecionou-lhe para o Plano de Vacinação contra a COVID-19 - Primeira Fase - Seguem em anexo todos os dados e informações necessárias seguindo o calendário de distribuição das vacinas. Seu número de adesão: V7RS6. A Vacina não dispensa medidas de proteção da COVID-19. Dep. de Comunicação SNS. Jaime Gama Sodre".

De recordar que na primeira fase da vacinação contra a covid-19 em Portugal, a terminar em abril, apenas são inoculados os profissionais de saúde; os profissionais das forças de segurança, das forças armadas e de serviços críticos; os profissionais e residentes em lares de idosos; os profissionais e utentes da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e as pessoas com 50 ou mais anos com uma das seguintes patologias: insuficiência cardíaca, doença coronária, insuficiência renal e doença respiratória crónica com suporte ventilatório.