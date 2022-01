SNS alivia com 513 camas do privado

Delfim Machado Hoje às 09:15 Facebook

Aumento de contágios obriga a reforço da capacidade de internamento. Já foram assinados 46 acordos.

As administrações regionais de saúde de Portugal continental já assinaram 46 acordos com o setor privado, social e militar para expandir a capacidade de internamento do Serviço Nacional de Saúde (SNS) face ao aumento do número de casos de covid-19 por causa da variante ómicron.

A ministra da Saúde tinha revelado, na semana passada, que o Governo já tinha contratualizado "mais de 400 camas para reforço dos hospitais com o setor privado". Afinal são 513, pois as convenções celebradas "incluem a contratação de 150 camas para doentes covid-19 e 363 camas para doentes não covid-19", informou o Ministério da Saúde, em resposta ao JN.