SNS com menos 37 mil consultas presenciais por dia

Até outubro realizaram-se menos 112 mil cirurgias e menos 22 milhões de exames. Médicos e administradores hospitalares pedem plano urgente para doentes não covid.

Tudo começa nos cuidados de saúde primários, com os médicos de família praticamente afetos ao seguimento de doentes covid. Com menos 6,6 milhões de consultas presenciais, não há referenciação para os hospitais. Pelo meio, faltam rastreios e exames complementares. As cirurgias contam-se em menos 112 mil.

O impacto da pandemia no acesso a cuidados de saúde é escalpelizado, esta quarta-feira, pela Ordem dos Médicos e pela Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH) no Parlamento. Reafirmando a urgência de um plano para os milhares de portugueses que não têm covid.