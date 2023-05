SNS nunca gastou tanto em exames mas acesso piorou

Custos com convencionados subiram 65% de 2019 para 2022. Médicos de família denunciam atrasos e queixas dos utentes à reguladora estão a crescer.

No ano passado, os encargos do Serviço Nacional de Saúde (SNS) com exames clínicos prescritos pelos médicos de família e realizados no setor convencionado aumentaram 65% face ao período pré-pandemia (2019), para um total de 744 milhões de euros. Nunca se gastou tanto com meios complementares de diagnóstico e terapêutica (MCDT), mas o acesso piorou. Os doentes têm cada vez mais dificuldade em marcar exames, seja nos convencionados ou nos hospitais.

Os custos já tinham disparado em 2021, passando de 440 milhões de euros em 2020 para cerca de 711 milhões e voltaram a crescer em 2022, como indicam os dados do Portal do SNS. Ao JN, o Ministério da Saúde diz que a avaliação dos encargos com MCDT nos convencionados "pela sua complexidade e contexto multifatorial" requer uma análise detalhada, "que está em curso". E salienta que, no ano passado, houve uma elevada incidência de covid-19, que obrigou a reforçar a estratégia de testagem.