SNS perdeu 92 milhões de euros em taxas moderadoras desde 2019

A quebra na receita resulta da eliminação progressiva do pagamento de taxas moderadoras, um compromisso assumido pelo anterior Governo com os partidos da "geringonça".

A partir desta quarta-feira, acaba a cobrança de taxas moderadoras em quase todo o Serviço Nacional de Saúde (SNS). As idas à Urgência continuam a ser pagas sempre que o utente não é referenciado pelos cuidados primários ou linha SNS24. Se ficar internado, também não será cobrada taxa.

No ano passado, os hospitais do SNS) cobraram 67 milhões de euros em taxas moderadoras, segundo números provisórios enviados ao JN pela Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS).