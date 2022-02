SNS, precários, eutanásia e pensões para discutir no regresso ao Parlamento

Carla Soares Hoje às 07:52, atualizado às 07:58 Facebook

Debates quinzenais, lei eleitoral e energia na mira de deputados. Programa de Governo e OE são prioritários.

Mesmo sem novo Governo antes do final de março, que só tomará posse quando estiver instalada a Assembleia da República (AR), os deputados têm uma mão-cheia de propostas para marcar o início da legislatura, desde iniciativas em prol do Serviço Nacional de Saúde (SNS), contra a precariedade, para reforçar pensões, combater a pobreza energética e retomar a questão da eutanásia. Ou ainda propostas para alterar a lei e o sistema eleitorais. Mas o arranque será inevitavelmente marcado pelas propostas de regresso dos debates quinzenais com o primeiro-ministro.

O programa do Governo será o primeiro documento a ser discutido na AR. E haverá mais três a dominar as atenções do PS no primeiro mês: proposta de lei atualizada do Orçamento do Estado (OE) para 2022, Programa de Estabilidade e as Grandes Opções do Plano.