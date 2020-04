SNS24 atende em três minutos e hospitais contrataram 1400 profissionais de saúde

Hoje às 12:54 Facebook

O Governo anunciou, esta terça-feira, que vão ser distribuídos mais 10 mil testes na região centro, numa conferência de imprensa em que revelou terem sido contratados mais 1400 profissionais de saúde.

A linha de Saúde SNS24 foi reforçada e "já possível um tempo médio de espera abaixo de três minutos", disse, esta terça-feira, o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, em conferência de Imprensa.

Sublinhando que os hospitais, que têm liberdade para contratar no âmbito do cenário de pandemia, anunciou que "foram contratados mais 1400 profissionais de saúde, de todas as áreas, para o combate a este vírus".

Na análise aos números revelados esta terça-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS), António Lacerda Sales referiu que há mais 711 infetados, "6,1% mais que no dia de ontem", mas sem explicar o porquê desta subida.

O número de óbitos, que lamentou, foi também superior, nas últimas 24 horas, 34 no total, mas a taxa de letalidade global praticamente não se alterou: está nos 2,8% e ascende aos 10,7% em caso de pacientes com mais de 60 anos.

"Solicito alguma prudência", pediu o subdiretor de Saúde, Diogo Cruz, indicando que se tem assistido "na comunicação social a algum alento pelos números mais baixos" no aumento de casos e mortes provocados pela doença.

O responsável apelou para que se mantenham as medidas de contenção e isolamento social durante o período da Páscoa, que se assinala no fim da semana.

Do total de 12442 casos registados pela DGS, há 1180 doentes em internamento, 271 dos quais nos cuidados intensivos. Os restantes, 10743, estão a recuperar em casa.

Entre os infetados, há 1453 profissionais de saúde, "sendo 360 enfermeiros, 240 médicos, e os restantes 825, entre assistente técnicos e operacionais", disse o Secretário de Estado.

Aveiro vai receber mais testes no dia em que hospital chegou ao limite

Questionado sobre a questão de Aveiro, que registou 15 mortos num só lar, em menos de um mês, António Lacerda Sales disse compreender as preocupações do presidente da Câmara, Ribau Esteves, a quem agradeceu "todos os esforços que tem feito", e anunciou que "vão ser distribuídos 10 mil testes para a zona centro, sendo que dois mil vão para" a cidade dos moliceiros.

Sobre o Lar da Santa Casa da Misericórdia de Aveiro, em que morreram 15 utentes, António Lacerda Sales disse que "foram testados a maioria dos utentes". O secretário de estado disse que a instituição tinha 120 pessoas e 115 profissionais, destes 19 deram positivos, e dos utentes, 78 deram positivos.

O secretário de Estado disse que vão ser testados dois lares da região, com 70 testes, referindo o Lar de Santa Joana, mas não identificado o outro. "Estamos a fazer todos os esforços para que a situação de Aveiro fique resolvida o mais depressa possível", acrescentou António Lacerda Sales.

Questionado pelo JN, momentos depois de se saber que o hospital de Aveiro esgotou a capacidade de atender doentes em cuidados intensivos, António Lacerda Sales referiu apenas que "há uma task force que faz uma avaliação diária das necessidades" e referiu que "chegaram "novos ventiladores" na segunda-feira e que mais chegarão nos próximos 15 dias.

"Essa situação será atendida pela task force que temos também para ajudar a gerir estas situações", acrescentou, sem adiantar ou especificar soluções para o problema.

Utentes de lares ilegais também serão testados

O Secretário de Estado da Saúde admitiu que as pessoas em lares ilegais "serão obviamente testadas", mas quem terá de fazer essa diferenciação será a Segurança Social.

O subdiretor-geral da Saúde, Diogo Cruz, reconheceu que "os lares são uma preocupação" para a DGS, "até porque é uma população de risco", e revelou que foram "feitas algumas alterações à habilitação prévia, no sentido de se poderem fazer mais testes" nestas instituições.

"Caracterizar a população dos lares é muito importante, mas mais importante, são os profissionais do lar, para tentar parar as vias de transmissão o mais depressa possível", disse o subdiretor-geral da Saúde, também presente na conferência de Imprensa.

O secretário de Estado anunciou que já foram realizados mais de 120 mil testes em Portugal e que, atualmente, a capacidade de testagem se mantém nos 11 mil por dia, sete mil no público e quatro mil no privado.

SNS é um património que importa preservar

António Lacerda Sales recordou que, esta terça-feira, se assinala o Dia Mundial da Saúde, fundada há 72 anos. "O que normalmente era uma efeméride que passava mais ao menos despercebida, hoje é uma luta das nossas vidas, com o mundo a enfrentar a mais grave epidemia dos últimos 100 anos. Por isso, não podemos deixar de prestar homenagem a todos os profissionais de saúde, médicos enfermeiros, assistente operacionais,

que estão na linha da frente de um combate que é de todos nós".

O secretário de Estado disse, ainda, que "o serviço Nacional de Saúde é um património que importa cada vez mais preservar e reforçar e é isso que também tem acontecido em relação à Covid-19."