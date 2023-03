SNS24 já gastou em 2022 mais de metade da verba para quatro anos

Em 2022, a resposta da linha à covid-19 custou 22 milhões de euros e absorveu 60% do montante orçamentado para quatro anos. Estado gasta um milhão por mês.

No ano passado, a linha SNS24 bateu recordes de atendimento na resposta à pandemia de covid-19, acelerando a despesa contratualizada para quatro anos. Dos 36,7 milhões de euros previstos no contrato celebrado com o operador (Altice) para o funcionamento da linha entre 2021 e 2024, foram gastos 22 milhões de euros só em 2022, ou seja, 60% do total orçamentado. Para este ano, sobra pouco mais de um milhão de euros. A verba é insuficiente para pagar a operação, pelo que o Ministério da Saúde vai abrir um novo concurso público em breve.

O Ministério da Saúde procedeu ao reescalonamento dos encargos financeiros referentes à aquisição de serviços para a exploração do Centro de Contacto do SNS (linha SNS24), no final de dezembro, através de portaria. O diploma, assinado pelo secretário de Estado da Saúde, Ricardo Mestre, autoriza os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) a gastarem cerca de 13,2 milhões de euros em 2021 e perto de 22,1 milhões em 2022. Para 2023, prevê uma despesa até 1,16 milhões e, para 2024, de apenas 243 mil euros. A distribuição do montante orçamentado ficou desequilibrada com a despesa do ano passado.