Só 0,1% das vacinas provocaram reações graves aos portugueses

Das 972 183 doses administradas até 4 de março em Portugal, houve 2284 notificações no Infarmed. Especialistas explicam que efeitos secundários são proporcionais aos da imunização contra a gripe. Regulador identifica seis mortes após inoculação, mas assegura que não estão relacionadas.

Até 4 de março, a Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) recebeu 2284 notificações de reações adversas às três vacinas contra a covid-19 administradas em Portugal, num total de 97 2182 doses. Os dados mostram que 1029 notificações (45%) foram consideradas graves, mas representam apenas 0,1% do total de vacinas. Na quinta-feira, Portugal anunciou que na segunda-feira será retomada a imunização com a vacina da AstraZeneca, uma semana após ter anunciado a suspensão, e depois de a Agência Europeia do Medicamento (EMA) ter garantido a segurança da inoculação.