Só 16 municípios ganharam jovens em 11 anos

Dados disponíveis no site do Pordata, que oferece novas informações concelhias em ano de eleições autárquicas.

Apenas 16 municípios ganharam jovens nos últimos 11 anos, sendo que o maior crescimento se verificou em Lisboa e no Corvo, onde a população menor de 15 anos aumentou 4% e 2,9%, respetivamente. Entre 2009 e 2019, mais de metade dos concelhos portugueses perderam ainda população em idade ativa e apenas 12 não viram aumentar o seu índice de envelhecimento. Atualmente, só há sete concelhos onde o número de jovens (menores de 15 anos) é superior ao de idosos (pessoas com 65 ou mais anos). São eles Mafra, Ponta Delgada, Vila Franca do Campo, Câmara de Lobos, Santa Cruz, Lagoa (Açores) e Ribeira Grande. No extremo oposto está o concelho de Oleiros onde "o número de idosos é sete vezes superior ao número de jovens".

Os dados foram fornecidos ao JN pelo Pordata e constam na nova área informativa do seu site, onde é possível obter um retrato dos municípios portugueses em ano de autárquicas. Na plataforma, para cada um dos 308 concelhos, há um painel com 15 indicadores que permitem explorar a evolução das regiões em temas como saúde, educação, proteção social, habitação, ambiente, mercado de trabalho, turismo, justiça e segurança. Também no site do JN é possível encontrar um trabalho dedicado às Autárquicas 2021, no qual pode conhecer melhor o seu município, consultando dados relevantes para a caracterização social, económica e financeira de todos os concelhos do território nacional.

"Cada gráfico é, no essencial, uma fotografia do município ou da região desde 2009 até aos dias de hoje, o que permite a cada um ficar a conhecer de forma mais aprofundada o município, área metropolitana ou região onde habita", explica Luísa Loura, diretora da Portada, citada no comunicado.

De acordo com a nova plataforma, nos últimos anos, o nível de escolaridade da população residente em Portugal tem vindo a aumentar. No ano passado, em 22 municípios, a maioria das mães dos bebés recém-nascidos tinha formação superior. Há 11 anos, tal acontecia apenas em dois concelhos: Oeiras e Coimbra. Também 90% dos municípios registaram "um aumento médio de um ano na habilitação escolar dos trabalhadores por conta de outrem".

Já o número de beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI) caiu em 94% dos municípios. Ainda assim, no ano passado, em 101 concelhos, por cada 100 pessoas com 15 ou mais anos, em média, pelo menos três recebiam o RSI.

Menos crimes, mais lixo em aterro

Entre 2009 e 2020, na grande maioria dos municípios - 82% - houve uma diminuição do número de crimes registados pela polícia. Já no que toca aos resíduos domésticos, segundo a Pordata, "a recolha indiferenciada continua a ser uma prática comum". Há dois anos, 35 municípios destinavam mais de 90% dos seus resíduos para aterro.

Cultura

Em 2019, 190 municípios não tinham ecrãs de cinema e 106 concelhos não possuíam espaços museológicos nem recintos culturais. As áreas metropolitanas de Lisboa e Porto concentram 29% do total de museus, 36% dos recintos culturais e 49% dos ecrãs de cinema.

Turismo

Relativamente ao turismo, em 2019, os municípios com mais dormidas de turistas por cada 100 habitantes foram Albufeira, Porto Santo, Vila do Bispo e Lagoa.