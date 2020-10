Só 179 doentes covid reportaram a infeção à app

JN/Agências Ontem às 22:46 Facebook

Muitos portugueses não estão a alertar os seus contactos quando ficam infetados com novo coronavírus. De acordo com o INESC, a app StayAway Covid foi descarregada 1,6 milhões de vezes, mas só 179 doentes reportaram a infeção à app.

O Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores, Tecnologia e Ciência (INESC TEC) revelou ainda que a aplicação de rastreio StayAway Covid foi descarregada por 177.470 smartphones entre quarta e quinta-feira, passando de 1.505.572 downloads na quarta-feira para 1.683.042 downloads esta quinta-feira.

De terça para quarta-feira, a aplicação foi descarregada por 73.509 dispositivos.

"É muito provável que os descarregamentos estejam relacionados com duas coisas, a tomada de decisão do Governo [sobre obrigatoriedade da utilização da aplicação], mas também o jogo da seleção [de futebol] de ontem [quarta-feira], porque nos últimos dois jogos da seleção foi feita muita divulgação. Não consigo avaliar a relação direta, mas que ela existe, existe", disse à Lusa Rui Oliveira, administrador do INESC TEC.

Na quarta-feira, o primeiro-ministro, António Costa, anunciou que o Governo ia apresentar ao parlamento uma proposta de lei para que seja obrigatório quer o uso de máscara na via pública quer a utilização da aplicação StayAway Covid em contexto laboral, escolar, académico, bem como nas Forças Armadas, Forças de Segurança e na administração pública.