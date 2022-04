Só 181 de oito mil cuidadores tiveram direito a descanso em 2021

Alexandra Barata Hoje às 06:58 Facebook

Associação considera o valor cobrado elevado e diz que vagas são ocupadas por casos sociais ou por pessoas que não estão dependentes de cuidadores.

Num universo de 8122 cuidadores informais reconhecidos pelo Estado até 31 de março, apenas 24 pessoas estiveram internadas, há dois anos, na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), e 181 no ano passado, para permitir o descanso dos seus cuidadores. Os dados disponibilizados ao JN pelo Ministério da Segurança Social revelam ainda que, em média, cada utente pagou 20,56 euros por dia e que os internamentos variaram entre 30 e 90 dias.

A comparticipação dos encargos do apoio social é determinada em função do rendimento do agregado familiar, pelo que houve utentes que nada pagaram para terem acesso à RNCCI. Contudo, se se considerar o pagamento médio de 20,56 euros por dia, cada utente gastou 616 euros por mês. Ou seja, o dobro do subsídio atribuído aos cuidadores informais, cujo valor médio é de 310 euros mensais.