Só 20% dos hospitais resolveram espera para cirurgia superior a um ano

Inês Schreck Hoje às 13:21 Facebook

Twitter

Partilhar

No final de 2019, 27 mil doentes aguardavam operação há mais de um ano, um aumento de 27% face a 2018.

O objetivo, traçado em 2019, pelo Ministério da Saúde era claro: terminar o ano sem doentes à espera de cirurgia há mais de um ano, com a aplicação de medidas concretas nas especialidades mais críticas. Só 20% dos hospitais cumpriram e o problema agravou-se. No final de 2019, havia 27.279 utentes a aguardar por cirurgia há mais de um ano, mais 27% do que em 2018.

Os dados constam do relatório anual sobre o acesso a cuidados de saúde nos estabelecimentos do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e entidades convencionadas 2019, a que o JN teve acesso. Sublinhe-se que o documento se refere ao ano passado, não refletindo os efeitos da pandemia covid-19 no acesso aos cuidados de saúde.