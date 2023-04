Só 22 funcionários públicos foram para a pré-reforma desde 2019

Em quatro anos, só 22 funcionários públicos conseguiram aval para a pré-reforma. O programa criado pelo Governo, em 2019, para rejuvenescer os quadros, recebeu 49 requerimentos de trabalhadores da Administração Central. O secretário-geral da Federação de Sindicatos da Administração Pública (FESAP), José Abraão, explica que a fraca adesão se deve às baixas remunerações.

O regime de pré-reforma destina-se aos funcionários com 55 ou mais anos com contrato por tempo indeterminado. Permite a suspensão do trabalho, com uma remuneração, que pode ir dos 25 aos 100% do vencimento base, mas tem de ser acordada com as respetivas chefias e merecer aval da Tutela. Este regime abre a porta ao exercício de outra atividade profissional e não penaliza no valor da pensão.

A ex-ministra da Administração Pública, Alexandra Leitão, chegou a defender o programa como uma forma de rejuvenescimento dos quadros. No entanto, em quatro anos, só houve 49 interessados e, desses, menos de metade conseguiu autorização para a pré-reforma.