Só 30% das câmaras pedem apoios para remover amianto

João Queiroz Hoje às 15:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Do universo dos 171 municípios que aderiram ao programa nacional para erradicar o amianto nas escolas, apenas 30% se tinham candidatado aos apoios previstos nos Programas Operacionais Regionais até à passada quinta-feira. O prazo para a submissão de candidaturas terminava hoje, mas os atrasos obrigaram o Governo a alargá-lo por mais um mês.

Segundo os dados da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional, as 51 autarquias que, até agora, apresentaram candidaturas pediram financiamento para um total de 243 estabelecimentos de ensino, menos de metade dos 617 de onde está previsto serem removidos mais de um milhão de metros quadrados de amianto no âmbito do programa lançado em junho pelo Governo.

O investimento total previsto é de cerca de 52,5 milhões de euros, mas as candidaturas submetidas até ao momento atingem pouco mais de 34 milhões, ou seja, 66% da verba consignada.

Lisboa esgotou verba

Os municípios de Lisboa e Vale do Tejo têm candidaturas no valor de 20,4 milhões, quando só estava previsto o máximo de 18,7 milhões. Já os do Norte têm uma estimativa de 13,1 milhões e as suas 38 escolas que já entraram no programa preveem 2 milhões de investimento.

O Governo revela também que se registam "outras 175 candidaturas em preenchimento", a maioria (60%) proveniente de municípios do Norte, a região que domina a lista de escolas a serem intervencionadas. O objetivo, refere ainda, é que "o programa seja executado até ao final de agosto para que o ano letivo 2021/2022 se possa iniciar já sem amianto nos edifícios escolares."

O adiamento do prazo para a submissão das candidaturas merece o aplauso da Associação Nacional de Municípios Portugueses, que justifica o atraso no processo com dois motivos: "Por um lado, é preciso encadear os procedimentos de contratação pública que têm de decorrer segundo várias regras, o que leva algum tempo. Por outro, é necessário fazer uma avaliação técnica rigorosa nas estruturas das escolas para nos certificarmos aquelas contêm amianto", explica o presidente Manuel Machado.v

Capital lidera

No universo das escolas com candidaturas submetidas, 114 são de Lisboa e Vale do Tejo, 61 da Região Centro, 38 do Norte, 17 do Alentejo e 13 do Algarve.

Autarquias não pagam

O Governo continua a garantir que o financiamento do programa será comparticipado a 100% pelo Estado, sendo assegurado por fundos comunitários, através do Plano de Estabilização Económica e Social.