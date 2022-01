Só 316 mil para votar no domingo, mais do que nas presidenciais

Carla Soares Hoje às 08:32 Facebook

Governo criou logística para 1,2 milhões de pessoas, cinco vezes mais do que em 2021, mas inscritos ficaram aquém.

Após cinco dias de inscrições para o voto antecipado em mobilidade, os eleitores que pediram para ir às urnas já este domingo, dia 23, rondam apenas os 316 mil inscritos. O Governo quis adaptar a logística a 1,2 milhões de pessoas, recomendando às autarquias 2606 mesas para fazer face a esta estimativa ambiciosa, que multiplicou por cinco as 246 922 inscrições registadas nas presidenciais de 2021. Mas só houve mais 68 863 inscritos, totalizando 315 785.

Resta saber quantos irão já amanhã participar no sufrágio das legislativas, uma vez que, se por algum motivo não concretizarem o voto antecipado em mobilidade, podem sempre exercer esse direito no dia 30, mas no local onde estão recenseados.