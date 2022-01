Só 41% das crianças dos 5 aos 9 anos têm vacina, pediatras pedem rapidez

Rita Neves Costa com Joana Amorim Hoje às 19:51 Facebook

As infeções abaixo dos dez anos mais do que duplicam face à semana passada. Os pediatras ouvidos pelo JN pedem mais vacinação.

O contágio por SARS-CoV-2 está a crescer nas crianças abaixo dos dez anos e constitui a maior subida entre todas as faixas etárias: foi um aumento de 117% da incidência entre os menores dos 0 aos 9 anos, de acordo com o relatório das "linhas vermelhas" da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do Instituto Nacional Dr. Ricardo Jorge.

A evolução crescente já justificou a abertura de mais uma ala pediátrica para doentes com covid-19 no Centro Materno-Infantil do Norte (CMIN), que passou de cinco para nove camas.