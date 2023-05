Só 4,4% das crianças à guarda do Estado estão colocadas em famílias

Maria Anabela Silva Hoje às 09:19 Facebook

Portugal está na cauda da Europa em termos de acolhimento familiar. Maioria dos menores espera a definição do seu projeto de vida em instituições.

Apesar do ligeiro aumento registado nos últimos três anos, o número de crianças e jovens à guarda de Estado que estão em famílias de acolhimento continua a ser residual. Os dados do Instituto de Segurança Social (ISS) cedidos ao JN indicam que, em novembro último, havia 278 crianças colocadas em 211 famílias de acolhimento, o que representa 4,4% do total de 6369 menores que estavam acolhidos em 2021 (últimos dados disponíveis).

Olhando para os números, verifica-se que, depois do mínimo registado em 2019 (com 191 menores em acolhimento familiar), tem-se assistido a uma inversão da curva, mas mais lentamente do que seria desejado. Portugal mantém-se na cauda da Europa, como revela o último relatório da Eurochild e da Unicef, referente a 2021.