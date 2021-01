Carla Soares Hoje às 10:11 Facebook

Politólogos apontam socialista como incógnita e destacam candidatos para reforçar partidos.

Entre os ganhos e as perdas que os candidatos poderão ter, Ana Gomes é apontada como grande incógnita. O politólogo António Costa Pinto diz que é "a única que tem por resolver o que vai fazer com os votos". No espaço da Esquerda, disputa eleitores com Marisa Matias e João Ferreira, para quem uma vitória pode ser simplesmente manter ou mesmo alargar o espaço político dos seus partidos.