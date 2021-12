Só com certificado ou teste negativo se almoça na cantina do Politécnico de Bragança

Glória Lopes Hoje às 19:12 Facebook

Desde esta segunda-feira que, para fazer refeições na cantina do Instituto Politécnico de Bragança (IPB), é exigido o certificado digital covid ou um teste negativo. A medida, decidida pela presidência da instituição de ensino, foi bem recebida pelos alunos que, logo no primeiro dia, levavam o telemóvel à mão para mostrar o comprovativo.

"Confere segurança. Podemos estar no refeitório sem máscara, comer com tranquilidade em grupo. Sei que vivemos tempos difíceis e há um aumento de casos positivos, mais a nova variante de que se sabe pouco, por isso o melhor é prevenir", explicou Daniel Alves, aluno do 1.º ano de Gestão, enquanto esperava pelos amigos para almoçarem juntos.

A presidência do IPB avançou para esta medida "cautelar e preventiva" de modo a responder às novas regras ditadas pelo estado de calamidade, nomeadamente a de a restauração fazer um controlo à entrada, mediante a apresentação de um certificado que comprove a vacinação ou teste negativo.