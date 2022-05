Só dois privados entre os 30 maiores beneficiários de fundos europeus

Delfim Machado Hoje às 07:10 Facebook

Só há dois privados entre os 30 maiores beneficiários do Portugal 2020. IEFP é a entidade que obteve mais verbas e é a 12.ª a nível da Europa. Matosinhos lidera nas câmaras municipais,

Entre os 30 maiores beneficiários de fundos europeus relativos ao quadro comunitário do Portugal 2020, há 28 públicos e dois privados. O Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) é, de longe, a entidade que mais capta fundos. Os privados são a Bosch e a Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado.

Os cerca de 165 mil projetos portugueses apoiados por fundos do quadro comunitário 2014-2020 constam do portal Kohesio, que a Comissão Europeia lançou recentemente. A análise feita pelo JN a todos os projetos do portal permite perceber que o IEFP é o que mais fundos recebe, com um total de 1558 milhões de euros de comparticipação em 331 projetos. A DGES, em segundo, tem menos de metade. O IEFP é o único que aparece entre os 15 maiores beneficiários da Europa, no 12.º posto de uma lista dominada pelas economias de Leste e por Espanha.