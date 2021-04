Só em 2022 se saberá quanta comida é deitada ao lixo

Zulay Costa Hoje às 13:46 Facebook

Governo está a recolher dados para conhecer problema e ultima plataforma. Parlamento ouve organizações no âmbito de alterações.

O tema do desperdício alimentar ganhou visibilidade com a aprovação, faz hoje três anos, da Estratégia Nacional e Plano de Ação de Combate ao Desperdício Nacional. Mas ainda não há um levantamento da quantidade de alimentos que vão para o lixo em Portugal. O Parlamento ouve esta terça-feira várias organizações no âmbito da discussão de várias propostas de partidos políticos.

Iva Pires, docente universitária que, em 2012, coordenou o PERDA - Projeto de Estudo e Reflexão sobre Desperdício Alimentar, diz que "é essencial termos uma ideia mais clara da quantidade de alimentos que estão a ser desperdiçados em Portugal ao longo da cadeia, desde a produção agrícola, processamento, supermercado e famílias". Só percebendo a real dimensão do problema se poderá "definir melhor as ações de combate", frisa.