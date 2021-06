Só em abril houve mais casamentos do que nos três primeiros meses do ano

Rui Abreu Hoje às 20:36 Facebook

Os casamentos também estão a desconfinar: só no mês de abril houve quase tantos casamentos quantos os realizados no primeiro trimestre deste ano. Contam-se mais de 1300 casamentos nesse mês, valor que já não se verificava desde dezembro de 2020 (1499).

A pandemia da covid-19 travou a celebração de eventos por todo o país e os casamentos não foram exceção. Em agosto de 2020, por exemplo, houve 2589 casamentos contra 5097 no mesmo mês do ano anterior. Em 2020, o mês com mais casamentos foi setembro (2859), mas na verdade foram quase menos dois mil do que no ano anterior.

Segundo os dados disponibilizados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o ano de 2020 fecha com 18902 casamentos, menos 17290 do que no ano 2019 quando se registaram 36192 casamentos.

Durante o primeiro trimestre de 2021, foram poucos os casamentos celebrados - 1430 contra 3955 no período homólogo de 2020, consequência das medidas de confinamento obrigatório impostas pelo Governo.

Em abril, com o alargar das medidas impostas, registou-se um aumento significativo, tendo sido contabilizados 1381 casamentos, quase o mesmo número do acumulado entre janeiro e março.