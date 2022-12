Só Évora vota contra descentralização da Ação Social

O acordo relativo à descentralização na área da Ação Social foi esta segunda-feira aprovado pelos municípios apenas com o voto contra de Évora. As autarquias vão receber 91 milhões de euros para as novas competências, mais 35 milhões do que o previsto.

Apenas o presidente da câmara de Évora, Carlos Pinto de Sá, eleito pela CDU, votou contra o acordo setorial aprovado hoje pelos autarcas, no conselho geral da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP).

O novo diploma vai permitir a "transferência 91 milhões de euros" para as autarquias, mais 35 milhões do que o inicialmente previsto, frisa a ANMP em comunicado. Relativamente aos recursos humanos, "para além de estar garantido um técnico em cada município, estabelece-se um rácio de 100 processos familiares de Rendimento Social de Inserção (RSI) por técnico e de 250 processos familiares de atendimento da Ação Social (AAS) por técnico, o que permite um aumento de 382 técnicos, neste setor, nos municípios", garante a associação.

PUB

O acordo com o Governo será assinado "em breve", lê-se no comunicado.