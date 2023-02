Só folia nos desfiles onde chuva, covid e crise não sambaram

Salomão Rodrigues, Salomé Filipe, Eduardo Pinto, João Pedro Campos e Glória Lopes com Lusa Hoje às 22:14 Facebook

Últimos corsos do Carnaval de 2023 deixam recordes de afluência e receitas de Norte a Sul do país. Depois de dois anos de pandemia, festa soltou-se como nunca. E nem a ameaça de uns pingos de chuva, ao início da tarde desta terça-feira, foram suficientes para desencorajar os foliões

Depois de dois anos de pandemia, a celebração do Carnaval só podia dar nisto: cidades apinhadas de gente, muito samba, alegria e cor. Balanços definitivos não há ainda, mas adivinham-se muitos recordes. De afluência e receitas. E São Pedro ajudou. Os escassos pingos de chuva, antes dos desfiles, no Norte e Centro, não chegaram a intimidar. A festa soltou-se e, pelo menos durante a tarde desta terça-feira, o povo até pareceu ter esquecido a crise.

Chegaram aos milhares. Ávidos da folia e da característica "vitamina da alegria" do Carnaval de Ovar, os forasteiros encheram rapidamente o recinto e nem mesmo os primeiros sinais de chuva, no início do desfile, os fez mudar de ideias. "Poderemos estar na iminência de bater o recorde de receitas", antecipou o presidente da Câmara Municipal, Salvador Malheiro.