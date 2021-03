Só há cinco concelhos com risco muito elevado

Ana Gaspar Hoje às 14:23 Facebook

Os dados da distribuição por concelho das infeções por covid-19 mostram que apenas há cinco municípios com risco muito elevado de infeção (mais de 480 por 100 mil habitantes). No patamar seguinte, com mais de 240 novos casos por 100 mil habitantes são nove.

Os concelhos de Alcoutim, Funchal, Machico, Ponta do Sol e Santa Cruz são os que, de acordo com os dados libertados esta segunda-feira, pela Direção-Geral da Saúde (DGS) registaram mais de 480 novos casos por 100 mil habitantes entre os dias 3 e 16 de março, encontrando-se em risco muito elevado de infeção.

De salientar que só o primeiro, Alcoutim, se localiza no continente e que os restantes quatro municípios são na Região Autónoma da Madeira. Nestes últimos, os números terão sido inflacionados pelos problemas de notificação tardia por alguns laboratórios na região.

Os dados revelam ainda que esta semana não há nenhum concelho em risco extremo de infeção (mais de 960 casos) e apesar de a incidência ter diminuído em relação à da semana passada, a taxa de transmissão (o Rt) subiu.

No boletim de 15 de março, o país registava uma incidência média de 96 novos casos por 100 mil habitantes, no continente o valor era de 84,2. Nos números de hoje, esta taxa desceu para 81,3 casos no total nacional e 70,3 casos no país. A nível de Rt, o país situava-se há uma semana nos 0,83, no continente 0,79, aumentando agora para 0,89 no total do país e 0,88 no continente.

Regressando à análise por concelhos, no patamar a seguir, encontram-se nove municípios com mais de 240 novos casos, considerados como tendo risco elevado de transmissão. São eles: Câmara de Lobos, Castelo de Vide, Golegã, Montijo, Moura, Penela, Ribeira Brava, Serpa e Vidigueira.

Acima dos 120 novos casos há 34 concelhos e com mais de 60 casos foram identificados 81. Há 141 concelhos com número igual ou inferior a 59 casos e 37 municípios sem contágios.