Só há três concelhos em risco extremo de infeção por covid-19

Arronches, Manteigas e Resende são os três concelhos que ainda se encontram em risco extremo de infeção por covid-19. Há 14 municípios em risco muito elevado.

A incidência cumulativa a 14 dias das infeções por covid-19 continua a descer. Os números divulgados esta segunda-feira pela Direção-Geral da Saúde (DGS), relativo ao período entre 10 e 23 de fevereiro, mostram uma queda de 15 para três no número de concelhos em risco extremo de infeção pelo SARS-CoV-2. Ou seja, aqueles que têm mais de 960 novos casos por 100 mil habitantes no período considerado.

São eles, os concelhos de Arronches (1773 casos de infeção), Manteigas (1896) e Resende (1421).

No patamar imediatamente a seguir, o de risco muito elevado, entre 480 e 959 casos por 100 mil habitantes, o número desceu de 98 concelhos para 14: Aljustrel, Arraiolos, Barrancos, Câmara de Lobos, Castanheira de Pêra, Castro Verde, Coimbra, Ferreira do Alentejo, Lamego, Penela, Ponta do Sol, Rio Maior, Sobral de Monte Agraço e Vila Nova de Cerveira.

O número de concelhos de risco elevado, entre 240 a 479 por 100 mil habitantes também diminuiu, de 115 para 96.

Entre os 120 e os 239 novos casos encontram-se 114 municípios. Este é o novo patamar a partir do qual a atualização da "Estratégia Nacional de Testes para SARS-CoV-2", divulgada na passada sexta-feira pela DGS, prevê a realização de rastreios em contexto comunitário e laboral.

Com menos de 120 casos por 100 mil habitantes há 81 concelhos.