Só Lisboa e Algarve vão ganhar população

De um total de 1216 regiões europeias, teremos seis entre as 100 com a idade média mais alta.

Nos próximos 30 anos, apenas a Área Metropolitana de Lisboa (AML) e o Algarve deverão ganhar população. Com o interior do país a registar perdas superiores a 20%. Nas projeções do Eurostat, Portugal está entre os países que mais residentes perdem. Em 2050, não deveremos chegar aos 9,4 milhões, e, em 2100, aos oito milhões de habitantes.

Enquanto o interior se despovoa, a AML deverá chegar aos três milhões de habitantes em 2050. De acordo com o gabinete de estudos europeu, 90% das capitais europeias assistirão a um reforço populacional, em contraciclo com as médias dos países. No caso português, aquele acréscimo fará com que a densidade populacional nas zonas urbanas, entre 2019 e 2050, recue apenas 1,6% - a Área Metropolitana do Porto perde 13% -, enquanto as zonas rurais caem 18,5% e o interior 10,3%.